El discurso de Baraja en las derrotas, exigencia más allá del rival o las circunstancias

Valencia, 12 nov (EFE).- El técnico del Valencia, Rubén Baraja, se mostró crítico y exigente con su equipo tras caer ante el Real Madrid y lo hizo en la línea de sus comparecencias tras las anteriores derrotas de esta temporada y con un discurso que engarza con el de su propia presentación hace diez meses.

La diferencia de presupuesto, el gran potencial del Madrid, la inexperiencia de su plantilla o las bajas no fueron argumentos para Baraja en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras el 5-1. "Hemos elegido el peor escenario para cometer errores. A partir de ahí, tenemos que ser autocríticos. El peor escenario para dar la peor versión de esta temporada. Puedes perder, pero no de esta forma, que es lo que duele", explicó nada más acabar el encuentro.

Desde que la pasada campaña se hizo cargo en febrero de un equipo que miraba al descenso, el hilo argumental del que fuera histórico exjugador del Valencia, ha ido en ese sentido. "Para mí es vital transmitir exigencia, estamos en el Valencia y aquí hay unas premisas y unos valores, un día a día que tiene que ser innegociable", señaló en su presentación el 15 de febrero.

"Los jugadores tienen que sentir esa exigencia de jugar en el Valencia, no me sirve de nada la juventud, ni que no sabía que íbamos a estar en esta situación, hay que asumirlo… este club tiene una exigencia muy alta, tengo que exigir porque la historia del club es la que es y se ha ganado con muchos años", añadió aquel día.

Antes de la dolorosa derrota en el campo del Madrid, el equipo de Mestalla había perdido otros cuatro encuentros esta campaña y en todos ellos Baraja encontró motivos para 'apretar' a los suyos. Lo hizo sobre todo tras caer en los campos del Alavés (1-0) y del Betis (3-0).

"Habíamos hablado que el Alavés entraba fuerte y no entiendo cómo en las dos primeras ocasiones… es inexplicable. Falta de atención y de tensión. El ritmo en la primera parte fue inferior a lo que te pedía el partido", lamentó en Mendizorroza. "Tenemos que entender que no podemos entrar así en los partidos. Hay que corregir estas cosas cuanto antes" añadió disgustado.

Hasta la sufrida en el Bernabéu era la derrota en el campo del Betis la que había sacado una versión más crítica de Baraja con los suyos. "Podemos buscarle muchas excusas, es verdad que nos faltan jugadores sobre los laterales que son jugadores específicos más difíciles de suplir, pero lo que ha pasado es que no hemos estado a nuestro nivel de la exigencia que tenemos que tener en cada partido", reconoció.

"Tenemos que entender que si no somos capaces de ir al 200 por cien en cada partido esté quien esté, en partidos como hoy no tienes ninguna opción", reflexionó. "Nosotros tenemos que ir a tope desde el principio, esté quien esté, juegue quien juegue", completó en el Benito Villamarín.

La imagen de su equipo no le disgustó tanto en las derrotas en Mestalla ante el Osasuna (1-2) y la Real Sociedad (0-1), pero en ambos casos encontró motivos para llamar la atención de los suyos en la sala de prensa del estadio valencianista.

En el caso del choque ante el equipo navarro, en la primera derrota de la campaña, Baraja les achacó la falta de concentración en la acción final del encuentro, más allá de señalar que le parecía injusto el resultado. "Me ha sentado mal cómo hemos perdido hoy por lo que hemos visto. Si el rival es superior a ti en todas las facetas del juego y te superan reconoces que han sido mejores", explicó, antes de recalcar que en ese caso no fue así.

"Estoy enfadado con la última acción del partido. Me enfada. Se había puesto tan difícil, nos ha costado empatar y en la última acción pasan cosas que no debemos consentir. Antes hay una falta previa a José (Gayà), pero bueno, luego dejamos salir el balón, luego hay un córner en el que nos ganan las dos acciones. Todo en el último minuto. Esto me enfada", reconoció.

También en la derrota ante la Real, aunque satisfecho con el esfuerzo de los suyos, acabó enfadado con dos acciones, la del gol en un pase a la espalda de su defensa pero, sobre todo, la expulsión de Selim Amallah. "Es un error que no debe cometer y menos en un partido así. Quedaba mucho partido por delante todavía. Son cosas que tenemos que aprender. Hay determinadas cosas en las que no te puedes equivocar", apuntó.

"El partido lo ha marcado la acción en la que nos han encontrado en la espalda y luego la expulsión, que nos ha condicionado mucho, Hay que aprender y saber que en estos partidos, de este nivel, una acción en la que no hemos estado acertados nos ha complicado todo", señaló.

En los casi diez meses en los que lleva al frente del Valencia, Baraja ha asumido que el complejo momento económico de la entidad le ha llevado a hacer plantillas que están lejos de la mejor historia del club y que la de este curso además es corta; también que la apuesta por la juventud implica un peaje de inexperiencia; e incluso forzó al club a establecer la salvación como objetivo, pero eso no ha modificado el discurso de exigencia del que hizo bandera desde que regresó a un club con el que él fue campeón.

Por: EFE