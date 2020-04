El director sanitario de Liverpool cree que jugar con el Atlético fue un error

El director de salud pública de Liverpool, Matthew Ashton, aseguró que el aumento de casos de coronavirus en la ciudad puede haber estado influído por haber jugado el partido de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Para aquel encuentro, se desplazaron cerca de 3.000 aficionados madrileños, apenas unos días antes de que se decretase el estado de alarma en España.

Según datos del Gobierno británico, para el 20 de marzo solo había 20 casos de coronavirus en Londres, número que se ha multiplicado hasta más de 300 menos de dos semanas después.

En declaraciones al diario británico The Guardian, Ashton explicó que no fue la decisión correcta que ese partido tuviera lugar, pero añadió que no fue un error hecho a propósito y que quizás en aquel momento no se entendía la gravedad de la situación.

El encuentro estuvo en el alambre de disputarse a puerta cerrada hasta la noche antes de la celebración del mismo, en la que los diferentes entes involucrados en el partido decidieron que tuviese lugar en condiciones normales.

El Atlético de Madrid consiguió su pase a los cuartos de final del torneo, aunque el resto de la competición está en suspenso y no se conoce aún cómo procederá la UEFA para desarrollar lo que queda de Liga de Camepones.

