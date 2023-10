El director ejecutivo de JPMorgan venderá 140 millones de dólares en acciones del banco

in

Nueva York, 27 oct (EFE).- El presidente y director ejecutivo de JPMorgan (el mayor banco estadounidense), Jamie Dimon, venderá 140 millones de dólares en acciones del banco, al precio de cierre de las acciones del jueves.

Dimon y su familia poseen aproximadamente 8,6 millones de acciones y pretenden vender un millón de acciones, según indicó el banco en un documento.

La entidad señaló, además, que esta es la "primera venta de acciones de este tipo", desde que Dimon tomó las riendas de la empresa en 2005.

"Dimon sigue creyendo que las perspectivas de la empresa son muy sólidas y que su participación en la empresa seguirá siendo muy significativa", destaca el documento.

De acuerdo con The Wall Street Journal, esta venta probablemente genere dudas sobre cuánto tiempo más pretende Dimon, de 67 años, permanecer al mando de JPMorgan.

No obstante, un portavoz dijo al medio que Dimon no tiene planes de vender acciones adicionales en este momento y que esta venta no es una señal de que se esté preparando para retirarse pronto.

Las acciones del banco empezaron a bajar el viernes después de la noticia y las 11:00 hora local (15:00 GMT) las acciones bajaban más de un 2,5 %.

Por: EFE