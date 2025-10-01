Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    • ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    ¡El DIM sabe remontar! Titulares del 'Poderoso' para enfrenta a Santa Fe
    El estratega del DIM, Alejandro Restrepo, anunció los titulares para buscar la remontada contra Santa Fe. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    Resumen: El director técnico Alejandro Restrepo ha confirmado la nómina titular de Independiente Medellín (DIM) para enfrentar a Santa Fe en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, donde el 'Poderoso' debe remontar un marcador adverso de 2-1. Los once inicialistas serán: Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Jhon Palacios, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera; Brayan León y Francisco Fydriszewski. El encuentro se jugará a las 8 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo, con el DIM buscando replicar remontadas recientes ante equipos como Tolima.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alejandro Restrepo anunció el once titular con el que el DIM visitará a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa BetPlay.

    El rojo de la montaña, que va abajo en el marcado 2-1, formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Jhon Palacios, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

    También serán titulares Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, jarlan Barrerra, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    En banco de suplentes, el Equipo del Pueblo, podrá contar con Éder Chaux, José ortiz, Léider Berrio, Jaime Alvarado y Ménder García.

    ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    Asimismo con Jáder Valencia, Diego Moreno, Luis Sandoval y Gerónimo Mancilla.

    El DIM, que ya sabe lo que es una remontada recientemente, tras superar a Tolima luego de ir abajo en el marcador por dos goles.

    Esa misma situación la vivió con el Junior de Barranquilla, aunque en esa ocasión solo le alcanzó para empatar.

    El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Techo desde las m8 de la noche.

    G2NqiYSXgAAGGO

    Titulares DIM

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

    ¡Con Brayan León inicialista! Titulares del DIM para visitar al Tolima

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    ¿Adiós al ‘Búfalo’? Atlético Nacional enfrenta un serio problema para retener a Morelos

    ¿Adiós al ‘Búfalo’? Atlético Nacional enfrenta un serio problema para retener a Morelos

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación


    [grupos] [fixture items="7"]