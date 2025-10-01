Alejandro Restrepo anunció el once titular con el que el DIM visitará a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa BetPlay.

El rojo de la montaña, que va abajo en el marcado 2-1, formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Jhon Palacios, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

También serán titulares Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, jarlan Barrerra, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

En banco de suplentes, el Equipo del Pueblo, podrá contar con Éder Chaux, José ortiz, Léider Berrio, Jaime Alvarado y Ménder García.

¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

Asimismo con Jáder Valencia, Diego Moreno, Luis Sandoval y Gerónimo Mancilla.

El DIM, que ya sabe lo que es una remontada recientemente, tras superar a Tolima luego de ir abajo en el marcador por dos goles.

Esa misma situación la vivió con el Junior de Barranquilla, aunque en esa ocasión solo le alcanzó para empatar.

El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Techo desde las m8 de la noche.

