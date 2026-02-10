DIM enfrentará a Flamengo, Bolívar y Estudiantes de Mérida en el Grupo A de la Copa Libertadores Sub-20 2026. Foto: Conmebol

Resumen: Tras el sorteo realizado este 10 de febrero de 2026, Independiente Medellín quedó integrado en el Grupo A de la CONMEBOL Copa Libertadores Sub-20, donde enfrentará a Flamengo (Brasil), Bolívar (Bolivia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela). El torneo se llevará a cabo del 1 al 16 de marzo bajo un formato de fase de grupos y eliminación directa, en el cual solo los líderes de cada zona y el mejor segundo clasificado avanzarán a las semifinales para disputar el título continental en una sola rueda de partidos.

El DIM ya conoce sus rivales para la CONMEBOL Copa Libertadores Sub-20 2026

La sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, fue el escenario donde este martes, 10 de febrero de 2026, se definieron los emparejamientos para la décima edición de la CONMEBOL Copa Libertadores Sub-20.

El sorteo determinó que el representante de Colombia, Independiente Medellín, formará parte del exigente Grupo A, donde deberá medirse ante rivales de peso continental en su búsqueda por la “Gloria Eterna” juvenil.

El “Poderoso de la Montaña” iniciará su camino en el certamen enfrentando al vigente campeón, Flamengo de Brasil, además de compartir zona con Bolívar de Bolivia y Estudiantes de Mérida de Venezuela.

La competición, que reúne a las mejores canteras de Sudamérica, se llevará a cabo en Ecuador a partir del próximo 1 de marzo, extendiéndose hasta la gran final programada para el 16 del mismo mes.

Formato y camino a la fase final, donde jugará el DIM

El torneo contará con la participación de 12 equipos distribuidos en tres grupos de cuatro integrantes cada uno. La estructura del campeonato se divide en dos etapas fundamentales: una Fase Preliminar de grupos y una Fase Final, que incluye semifinales, el duelo por el tercer puesto y la gran final.

Todas las instancias se jugarán bajo la modalidad de partido único, lo que eleva la intensidad y el margen de error para los participantes.

Para asegurar un lugar en las semifinales, el Medellín deberá aspirar a liderar su grupo, ya que solo los tres ganadores de cada zona y el mejor segundo de la tabla general obtendrán el tiquete a la ronda definitiva.

Esta exigencia obliga al conjunto colombiano a mantener una regularidad impecable desde la primera jornada si desea emular o superar las históricas actuaciones del fútbol juvenil cafetero en el exterior.

