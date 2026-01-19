El DIM y su nueva generación del “Este año si”

Resumen: La dirigencia del DIM parece estar más interesada en hacer negocios que en invertir en el equipo. La contratación de jugadores para reencaucharlos o mostrarlos en la Copa Libertadores es la táctica habitual, y no parece que vaya a cambiar

Cierto sector de la poderosa hinchada, de manera especial una nueva generación de seguidores del Deportivo Independiente Medellín se ha levantado en el inicio del presente campeonato con una nueva ilusión: “Este año si”. La frase que acompañó al seguidor del “Medallo” que esperó 45 años para verlo de nuevo campeón. Guardan la esperanza que con el manejo que Raúl Giraldo, Federico Spada entre otros, se logre la tan anhelada séptima estrella.

La llegada de nuevos jugadores no ha generado el entusiasmo esperado, y por el contrario, ha dividido a la hinchada entre quienes se niegan a seguir apoyando al equipo y aquellos que, a pesar de todo, siguen creyendo y hacen parte de la nueva generación del “Este año sí”. Más de 1.500 hinchas han recargado su abono, pero ¿es suficiente para cambiar la suerte del equipo? La nefasta dirigencia juega y actúa con la pasión del hincha y saben más que nadie que es un negocio rentable y por ello no están dispuestos a cambiar su modelo

La dirigencia del DIM parece estar más interesada en hacer negocios que en invertir en el equipo. La contratación de jugadores para reencaucharlos o mostrarlos en la Copa Libertadores es la táctica habitual, y no parece que vaya a cambiar. La llegada de Didier Moreno no generó el impacto esperado, y los errores en la contratación siguen siendo los mismos. (Contratar jugadores baratos o aquellos denominados “agentes libres, con la esperanza de que se les ilumine la lámpara y puedan sacar fruto de los mismos para luego venderlos o demostrar que tenían la razón en traerlos)

Alejandro Restrepo ha perdido la confianza de la poderosa hinchada. Su propuesta de juego la considero “amarrete” y poco efectiva, y su derrota ante el Pasto al parecer es la muestra de lo que se tiene. Al timonel escarlata ya pocos le creen, quizás puede ocupar los primeros lugares del campeonato, pero para el seguidor “rojo” no cuenta con los argumentos necesarios para sacarlo campeón.

La nueva temporada llega con la ilusión de los que creen en el “Este año sí”, pero la realidad es que, si no hay cambios, el DIM seguirá siendo un equipo protagonista, pero no campeón. La hinchada merece mejor, y el equipo también. Para el colmo de sus males, el mayor inversionista se conforma con que su equipo tan solo sea un gran referente del campeonato y de ahí los resultados años tras año.