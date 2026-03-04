El goleador argentino Francisco Fydriszewski, en una imagen de archivo. Foto: Tomada de video del DIM

Resumen: Juventud de Las Piedras no es un rival para subestimar. Aunque en el papel el DIM parte como favorito por historia y plantilla, el equipo uruguayo ha demostrado ser un bloque rocoso y letal en el contragolpe

El DIM va por el «zarpazo» en Uruguay: 22 convocados para enfrentar a Juventud de Las Piedras

Minuto30.com .- Independiente Medellín ya se encuentra en Montevideo con una única misión: un paso más hacia la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026. Tras dejar en el camino a Liverpool de Uruguay en la fase anterior, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo enfrenta ahora al aguerrido Juventud de Las Piedras, la gran sorpresa del certamen que viene de eliminar al Guaraní paraguayo.

El duelo de ida, programado para este jueves 5 de marzo, es vital para las aspiraciones del “Poderoso”, que no solo se juega el prestigio internacional, sino un importante botín económico que otorga la CONMEBOL a los 32 equipos que logren instalarse en la ronda de grupos.

Los elegidos de Restrepo: Experiencia y sangre nueva

El técnico antioqueño no se guardó nada en la convocatoria de 22 jugadores. La lista destaca por el equilibrio entre jerarquía internacional y juventud con proyección:

Bajo los tres palos: El uruguayo Salvador Ichazo regresa a su tierra, un factor clave por el conocimiento del entorno y el estilo de juego local.

La muralla y la banda: La presencia de Frank Fabra y Francisco Chaverra garantiza salida y profundidad. Fabra, con su vasta experiencia en noches de copa, será el líder del vestuario en el Gran Parque Central.

Poder ofensivo: Todas las miradas están puestas en el “Polaco” Francisco Fydriszewski, quien junto a Enzo Larrosa, buscarán vulnerar la defensa uruguaya.

El equilibrio: Hayen Palacios y Didier Moreno serán los encargados de contener el ímpetu del equipo de Las Piedras en la mitad del campo.

[🔴🔵] Los viajeros a territorio uruguayo para el juego de CONMEBOL Libertadores este jueves. pic.twitter.com/IN9sTwP0Sb — DIM (@DIM_Oficial) March 4, 2026

El análisis del rival: Cuidado con la “Cenicienta”

Juventud de Las Piedras no es un rival para subestimar. Aunque en el papel el DIM parte como favorito por historia y plantilla, el equipo uruguayo ha demostrado ser un bloque rocoso y letal en el contragolpe. El técnico Sebastián Méndez ha diseñado un equipo que se siente cómodo cediendo la pelota para castigar los errores del rival.

Para el Medellín, la clave será la inteligencia emocional. No desesperarse si el gol no llega temprano y aprovechar la calidad individual de hombres como Leyser Chaverra para desequilibrar por las bandas.

Alejandro Restrepo: Un proceso que busca validación

A pesar de las críticas recientes por los resultados irregulares en la liga local, la directiva del DIM ha ratificado su apoyo al proceso de Restrepo. Una victoria o un empate con goles en Montevideo silenciaría las voces de protesta en la capital antioqueña y consolidaría el proyecto deportivo del 2026.

¿Qué pasará si pierde?

📅 Ficha Técnica: Juventud de Las Piedras vs. DIM

Torneo: CONMEBOL Libertadores 2026 – Fase 3 (Ida)

Sede: Estadio Gran Parque Central (Montevideo, Uruguay)

Fecha: Jueves 5 de marzo de 2026

Hora: 7:30 p. m. (Hora de Colombia)

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)

Transmisión: ESPN y Disney+ (Minuto a minuto por Minuto30.com)