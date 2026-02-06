El DIM lidera una colecta solidaria para damnificados por la ola invernal en Urabá, recibiendo donaciones este viernes en el estadio. Foto: DIM

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín se ha unido a la causa humanitaria por los damnificados de la ola invernal en Urabá bajo el lema "Juntos somos más fuertes", convocando a la ciudadanía a una jornada de recolección de ayudas este 6 de febrero de 2026. Los interesados en apoyar pueden donar alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de aseo y alimento para mascotas en la Tienda DIM, disponible hasta las 8:30 P.M., o en la Puerta 7 de Occidental a partir de las 6:00 P.M. Esta iniciativa busca brindar un alivio directo a las familias afectadas por las inundaciones, demostrando que la solidaridad del fútbol trasciende las canchas.

¡El DIM se suma a la causa! Solidaridad por la gente de Urabá afectada por la ola invernal

La subregión de Urabá atraviesa una de las emergencias climáticas más críticas de los últimos años debido a una intensa ola invernal que ha dejado a miles de familias damnificadas.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Las fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, inundaciones en zonas urbanas y rurales, y graves afectaciones en los cultivos de plátano y banano, afectando el sustento de miles de hogares antioqueños.

Ante este panorama, la unión y el apoyo ciudadano se vuelven fundamentales para mitigar el impacto de esta tragedia ambiental y social.

Consciente de su compromiso social y bajo el lema “Juntos somos más fuertes”, el Deportivo Independiente Medellín ha decidido sumarse a esta causa humanitaria, activando una jornada de recolección de ayudas para los habitantes de Urabá.

El club hace un llamado a su hinchada y a la ciudadanía en general para que aporten elementos de primera necesidad que permitan aliviar la situación de quienes lo han perdido todo por las inundaciones.

¡El DIM se suma a la causa! Convoca a la solidaridad por la gente de Urabá afectada por la ola invernal

Para facilitar la entrega de estas ayudas, el equipo ha dispuesto puntos oficiales de recolección durante este viernes 6 de febrero de 2026.

Los ciudadanos podrán acercarse a la Tienda DIM en un horario de 2:00 P.M. a 8:30 P.M., o dirigirse a la Puerta 7 del sector Occidental entre las 6:00 P.M. y las 8:30 P.M.

Se están recibiendo principalmente alimentos no perecederos, ropa en buen estado, elementos de aseo personal y alimentos para animales.

Cada donación representa un alivio directo para las comunidades que hoy enfrentan la crudeza del invierno en el Urabá.

Es el momento de que la familia del fútbol y toda la sociedad antioqueña demuestren su solidaridad, extendiendo una mano amiga a nuestros compatriotas en estos momentos de dificultad. ¡Urabá nos necesita y tu aporte marca la diferencia!

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín