En medio del tremendo lío jurídico que atraviesa el Deportivo Pereira, este viernes, el DIM lo visita y llega con tres puntos casi seguros.

El Ministerio de Trabajo los tiene advertidos, no pueden ni siquiera entrenar, ante la falta de pagos de salarios y seguridad social a sus empleados entre ellos la plantilla.

Sin embargo, aún sabiendo eso, el Equipo del Pueblo viajó hasta Pereira porque es su responsabilidad presentarse en la cancha, al margen de lo que pueda pasar.

Por reglamento, el ‘Poderoso’ debe salir normal a la cancha y formar para los actos protocolarios en el terreno de juego.

Lo más probable es que Pereira no se presente, por lo que el árbitro deberá declarar el partido ganado para el DIM por W, como en el barrio.

Desde Pereira se ha indicado que se hacen todos los esfuerzos para que la justicia les permita disputar el compromiso.

Según se ha revelado, la intención del ‘Grande Matecaña’ es presentar una acción de tutela con medida cautelar, reclamando el derecho al trabajo.

¿El DIM ya ganó? Con los problemas que tiene el Pereira, los tres puntos para el ‘Poderoso’ parecen seguros

Por términos, el juez resolverá la acción de tutela en 10 días hábiles, sin embargo, la medida cautelar podría ser decretada casi que de inmediato por un juez.

De decretase la medida, Pereira podrá jugar y de esta fecha a cuando salga la sentencia, pase lo que pase, ya habrá terminado la Liga.

Es decir, se trata de una jugadita del Matecaña para evitar perder los dos partidos que faltan por W.

Desde el DIM se supo que los convocados entrenaron normalmente, preparando el compromiso de cara al escenario principal, la posibilidad de que se dispute.

Para el rojo de la montaña estos tres puntos son claves en sus aspiraciones de asumir la punta de la tabla que a su vez les otorgue el punto invisible para los cuadrangulares.

