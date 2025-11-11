Felices amanecieron los hinchas del DIM luego que el ‘Poderoso de la Montaña’, lograra su segunda final del año, esta vez, por la Copa BetPlay.

El mejor equipo del todos contra todos, ya está cómodamente inscrito en la segunda competencia más importante del Fútbol profesional Colombiano.

Luego de haber sido finalista de la Liga BetPlay I-2025, en la que terminó subcampeón, el Equipo del Pueblo repite instancia definitiva.

El logro tuvo su momento complicado. En el estadio Atanasio Girardot, y ante 20.199, Envigado tomó la delantera, luego de penal y con ello igualó la serie.

El 1-0 a favor de la Cantera de Héroes, a través de Bayron Garcés, mandaba el juego a la definición desde el punto penal y la paridad llegó al minuto 36.

Sin embargo, el susto pasó rápido. Al minuto 38, el de Apartadó, Diego Moreno, se encargó de convertir el 1-1 del partido y el 2-1 de la serie.

Ese resultado fue suficiente para que el rojo de la montaña quedara inscrito en la final de la competencia a disputarse entre el 17 y el 20 de diciembre.

¡Grita el Pueblo Clamoroso! El DIM listo en una nueva final

Estadio ya tiene. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el Atanasio Girardot ya tiene garantizado el espacio para la final se juegue sin contratiempo.

Y es que la gran noticia para la ciudad no es solo esa, sino que esta, que es la más futbolera del país, podría tener final paisa.

Como se recordará, por la otra llave, Atlético Nacional va ganando su serie 4-1 frente a América de Cali y la vuelta está prevista para el domingo 16 de noviembre a las 5 de la tarde.

El DIM ahora se preparará para recibir al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot en la última fecha de la Liga BetPlay II-2025, previo a la etapa de los cuadrangulares.

El DIM buscará clasificar a los cuadrangulares como líderes de grupo y, tras ser el mejor equipo del año, espera también disputar esa final del FPC.

