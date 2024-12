El DIM ganó, gustó, goleó y se metió a la siguiente fase de la Sudamericana

Resumen: ¡El DIM golea 4-0 a Always Ready y se clasifica a octavos de final de la Sudamericana! • El 'Poderoso' se impuso con autoridad en el Atanasio Girardot ante un Always Ready que se vio superado en la segunda parte.• Goles de Ménder García (47'), autogol (53'), Brayan León (55') y Yairo Moreno (82') sellaron la victoria del DIM.• El equipo antioqueño, que ya había perdido en Bolivia (2-0), se clasifica así a la siguiente fase del torneo como primero de grupo.• Yairo Moreno se despidió del DIM con un gol en su último partido con el equipo.• La Sudamericana regresará para el DIM en agosto, en pleno mundial femenino sub 20, por lo que muy probablemente tendrá que jugar en estadio alterno.