¡Pare de sufrir, el DIM a ganar en Bogotá! Alejandro Restrepo anunció los titulares para enfrentar a Millonarios

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Alejandro Restrepo define la titular del DIM para enfrentar a Millonarios en El Campín bajo lluvia por la Liga BetPlay. Foto: DIM
    Resumen: Para su compromiso ante Millonarios este domingo a las 8:10 p. m. en un estadio El Campín afectado por las lluvias, el técnico Alejandro Restrepo ha definido una nómina titular enfocada en recuperar la confianza de la hinchada. El Independiente Medellín formará con Salvador Ichazo en el arco; una línea defensiva compuesta por Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Esneyder Mena; un mediocampo liderado por Didier Moreno, Halam Loboa, Léider Berrio y Francisco Chaverra; y finalmente, la dupla de ataque integrada por Yony González y Francisco Fydriszewski para buscar los tres puntos en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El técnico del DIM, Alejandro Restrepo, anunció los titulares con los que visitarán a Millonarios en la noche de este domingo, 1 de febrero.

    El Equipo del Pueblo, formará con Salvador Ichazo, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Esneyder Mena.

    Asimismo, el ‘rojito’ formará con Didier Moreno, Halam Loboa, Léider Berrio y Francisco Chaverra.

    Finalmente, para buscar tres puntos que le devuelva la confianza los hinchas del DIM, Restrepo eligió como titulares a Yony González y Francisco Fydriszewski.

    El compromiso se disputará en medio de un pésimo estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, por las intensas lluvias en la capital de la república.

    El balón rodará en Bogotá, desde las 8:10 de la noche.

