¡Pare de sufrir, el DIM a ganar en Bogotá! Alejandro Restrepo anunció los titulares para enfrentar a Millonarios

Resumen: Para su compromiso ante Millonarios este domingo a las 8:10 p. m. en un estadio El Campín afectado por las lluvias, el técnico Alejandro Restrepo ha definido una nómina titular enfocada en recuperar la confianza de la hinchada. El Independiente Medellín formará con Salvador Ichazo en el arco; una línea defensiva compuesta por Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Esneyder Mena; un mediocampo liderado por Didier Moreno, Halam Loboa, Léider Berrio y Francisco Chaverra; y finalmente, la dupla de ataque integrada por Yony González y Francisco Fydriszewski para buscar los tres puntos en Bogotá.