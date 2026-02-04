Atlético Nacional define su portero titular entre Chipi Chipi Castillo y Kevin Cataño tras la sensible lesión de David Ospina. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Ante la baja de David Ospina por una lesión muscular en la pierna derecha, Atlético Nacional se enfrenta al dilema de quién custodiará el arco en el clásico de esta noche frente al América de Cali. El técnico Diego Arias convocó a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y al refuerzo Kevin Cataño, desatando un intenso debate en la hinchada: mientras algunos valoran la experiencia de Castillo, otros exigen la titularidad de Cataño debido a los recientes errores individuales de "Chipi Chipi", como el cometido ante el Inter Miami. La decisión final se conocerá este miércoles 4 de febrero en el Atanasio Girardot, en un duelo que pondrá a prueba la seguridad del arco verdolaga

¿Chipi Chipi o Cataño? El dilema en el arco de Nacional tras la baja de David Ospina

La calma en el entorno de Atlético Nacional se vio sacudida este miércoles con una noticia preocupante: David Ospina es baja confirmada.

El club informó oficialmente que el experimentado guardameta presenta una lesión muscular en su pierna derecha, y aunque su incapacidad definitiva dependerá de exámenes adicionales, el “Rey de Copas” debe resolver su vacío de inmediato para el Clásico de esta noche.

Ante la urgencia, el técnico Diego Arias ha citado a dos nombres para custodiar el arco frente al América de Cali: el conocido Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y el joven refuerzo Kevin Cataño.

La decisión no es sencilla y las redes sociales ya son un campo de batalla de opiniones divididas. El cuerpo técnico se enfrenta a dos realidades opuestas.

La experiencia de ‘Chipi Chipi’. A su favor tiene el recorrido y los minutos en partidos de alta presión.

Sin embargo, gran parte de la afición no olvida su reciente error en el amistoso contra el Inter Miami.

Aquella salida en falso donde regaló el balón a Lionel Messi, jugada que terminó en gol de Luis Suárez, le ha pasado factura a su confianza ante los ojos del hincha.

Por otro lado está la frescura de Kevin Cataño, quien para muchos seguidores, es el momento de darle la oportunidad al nuevo refuerzo.

El clamor popular pide “sangre nueva” bajo los tres palos, argumentando que la seguridad defensiva del equipo necesita un revulsivo tras los últimos errores individuales.

El Atanasio Girardot será el escenario donde se despeje la incógnita. Nacional y América se verán las caras este miércoles 4 de febrero, en un duelo que no solo pone en juego tres puntos, sino el liderato emocional de la temporada.

La última vez que Nacional enfrentó una rotación forzada en el arco, la falta de ritmo fue determinante. Arias deberá elegir entre la redención de Castillo o el debut de fuego para Cataño.

