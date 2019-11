“El diálogo y el amor serán nuestras mejores armas”: Hermana de Dylan Cruz publicó conmovedor mensaje

Después de que se confirmara la muerte del joven Dylan Cruz, su hermana Denis Cruz le envió un mensaje a los colombianos para pedir que haya paz en el país y no ocurran nuevos casos como el de Dylan.

Con la voz entrecortada, la mujer leyó un mensaje junto a su familia asegurando que entienden todo lo que está pasando solo va a cambiar el día en el que todos como país decidan hacer todo desde el respeto y con amor hacia el otro dejando atrás la violencia, la indiferencia, el odio y el rencor.

“Gente linda de Colombia no más violencia. El diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas (…) Lo que queremos nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro, porque en algún momento seremos nosotros mismos”, aseguró la hermana del joven.

Dylan falleció después de permanecer varios días hospitalizado debido a las heridas en la cabeza al parecer causadas por un agente del ESMAD durante una marcha en la capital del país después del paro nacional, situación que es investigada por la Fiscalía y por Justicia Penal Militar.