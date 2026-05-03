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    El día de la Santa Cruz dije mil veces «Jesús»: Acá puedes rezarlos

    Esta devoción consiste en invocar el nombre de Jesús mil veces como un acto de protección y fe

    Publicado por: SoloDuque

    El día de la Santa Cruz dije mil veces «Jesús»: Acá puedes rezarlos

    Resumen: Para unirse a esta tradición desde cualquier lugar, en el video de Tele VID, que encuentras en la destacada se ofrece una guía completa dirigida por el Padre Wilson Lopera, ideal para seguir el ritual paso a paso

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La tradición de los Mil Jesuses es una de las expresiones de piedad popular más profundas y arraigadas en Colombia, especialmente en la región andina y antioqueña. Se celebra cada 3 de mayo, coincidiendo con el Día de la Santa Cruz, una fecha que marca no solo un hito religioso, sino también el inicio de los ciclos de siembra y lluvias en el campo.

    Esta devoción consiste en invocar el nombre de Jesús mil veces como un acto de protección, fe y victoria del bien sobre el mal. Su origen se remonta al siglo IV, vinculado a la figura de Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien tras una visión de la cruz en el cielo con la inscripción “Con esta señal vencerás”, emprendió la búsqueda de la verdadera cruz de Cristo en Jerusalén.

    El Ritual y su Significado

    En los hogares y campos, las familias suelen adornar una cruz (de madera, olivo o incluso laurel) con flores y cintas de colores. La oración no es vista como una simple repetición mecánica, sino como un escudo espiritual. La frase central que guía este rezo es:

    “Santísima Cruz, mi abogada has de ser; en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús”.

    Para llevar la cuenta de las mil repeticiones, es común utilizar un rosario (haciendo 20 vueltas de 50 “Jesuses” cada una) o granos de maíz y fríjol, convirtiendo el acto en una experiencia comunitaria que une a varias generaciones.

    Video para seguir el rezo

    Para unirse a esta tradición desde cualquier lugar, en el video de Tele VID, que encuentras en la destacada se ofrece una guía completa dirigida por el Padre Wilson Lopera, ideal para seguir el ritual paso a paso

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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