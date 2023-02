Pawl Ruff, una mezcla de pastor australiano de 2 años y 29 kilos de Tennessee, ganó popularidad cuando la agencia de adopción publicó un collage de fotos comparándolo con el actor de Marvel Paul Rudd que le da vida al superhéroe ANT-MAN.

Jennifer Roy, quien vive en esa ciudad, fue una de las siete personas que envió su solicitud de adopción al Refugio de animales de Collierville después de que la publicación en las redes sociales obtuviera cobertura de prensa nacional.

While making love connections between pets and people today, we discovered one of our dogs is meant to be with Paul Rudd.

We have nicknamed him Pawl Ruff.

Paul doesn't have a Twitter handle, but @AntMan does.

And honestly, what is more heroic than adopting a shelter pet? pic.twitter.com/Q0onM8dvw9

— Town of Collierville (@ColliervilleGov) February 14, 2023