El desentendido

Hace poco caminando por las calles de mi barrio Laureles, me encontré con Andrés Vanegas más conocido como el “Tío Vanegón”, el hincha más emblemático y reconocido del Deportivo Independiente Medellín del que tenga referencia después del abuelo bonachón.

El saludo fue breve pero emotivo y me llamó la atención que no portara la ‘Sagrada’ en ese momento como suele hacerlo antes de un partido como ese día cuando el ‘Medallo’ se enfrentaba al Deportivo Pereira del profesor Arturo Reyes.

-Y ese milagro “Tío Vanegón” que no está portando nuestra piel hoy, le dije con la emotividad que me da siempre que me lo encuentro.

-No “Mauro” yo estoy desentendido de este Medellín desde el mismo día que Alejandro Restrepo le entregó la final al Nacional en bandeja de plata. Además, no vale la pena desgastarse con un equipo donde el dueño diga también que lo más importante es que seamos los animadores del fútbol profesional colombiano.

-Tiene usted toda la razón tío Vanegón, la verdad que desgaste con esta dirigencia y para acabar de ajustar año tras año es la misma historia. Ya se está evidenciando que el poderoso seguidor anda también desencantado y más con Alejandro Restrepo en el

banquillo,

-Si “Mauro” y no me pregunte por mi opinión porque te conozco por la llegada de Frank Yusty Fabra Palacios porque ya me da lo mismo y no tengo la emotividad que me daba cada vez que llega a nuestro “Rey de corazones” un jugador de este tipo.

Al decirme esto el “Tío Vanegón” se despidió escuetamente como tratando de evitar una conversación que no quería alargar y más del equipo de sus amores y todo porque como muchas hinchas del ‘Decano’ empiezan a desencantarse del Deportivo Independiente Medellín.

Esa es la realidad actual del “Medallo”, un equipo sin alma, con un técnico no deseado por la mayoría de hinchas y con una dirigencia que desde hace mucho tiempo viene con su mala gestión dando los motivos necesarios para que así como el “Tío Vanegón” se desentiendan del ‘Decano’ del fútbol profesional colombiano,

Lo triste de esto es que la historia se repetirá una y otra vez mientras exista una dirigencia encabezada por Raúl Giraldo y más con personajes como el indeseable Federico Spada entre otros.