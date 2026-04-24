El deporte colombiano no sale de una: Cristian Muñoz, ciclista del Team NU murió en Europa ¡esto es lo qué se sabe!

Minuto30.com .- El ciclismo colombiano se viste de negro tras confirmarse la trágica noticia del fallecimiento de Cristian Muñoz, un talentoso pedalista que dejó su vida representando los colores del país en carreteras europeas.

A sus 30 años, Muñoz se encontraba en uno de los momentos más importantes de la temporada, formando parte de la nómina del equipo NU Colombia que adelantaba una gira de competencias por el Viejo Continente. Lo que comenzó como un reto deportivo, terminó en una fatalidad que hoy tiene conmocionado al pelotón internacional.

El accidente en el Tour du Jura: El inicio de la tragedia

La pesadilla para el equipo NU Colombia comenzó el pasado sábado, durante la disputa del Tour du Jura, una de las carreras más exigentes del calendario francés. En un tramo de alta velocidad, Cristian Muñoz se vio involucrado en una fuerte caída múltiple que lo obligó a abandonar la competencia de inmediato.

Aunque inicialmente se reportaron heridas y laceraciones propias de un impacto a gran velocidad, el estado de salud del ciclista se complicó drásticamente en las horas posteriores al ingreso hospitalario.

La causa del deceso: Una septicemia fulminante

A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico en Francia, el diagnóstico clínico tomó un giro devastador. Según se pudo establecer, las heridas sufridas en el accidente del sábado desencadenaron una septicemia (sepsis); respuesta extrema y generalizada del cuerpo ante una infección que se filtró al torrente sanguíneo.

Esta complicación médica, que provoca el fallo multiorgánico en cuestión de horas, resultó irreversible para el deportista boyacense. La noticia ha generado un profundo debate sobre los protocolos de atención en carretera y la rapidez con la que las infecciones pueden comprometer la vida de atletas de alto rendimiento tras caídas severas.

¿Quién era Cristian Muñoz y qué hacía en Europa?

Cristian Muñoz no era un desconocido en el mundo del pedal. Con 30 años de edad, era considerado un escalador de respeto y un “gregario de lujo” con amplia experiencia:

Trayectoria de élite: Antes de unirse al proyecto de NU Colombia, Muñoz tuvo un paso destacado por el World Tour con el equipo UAE Team Emirates, donde compartió filas con grandes figuras del ciclismo mundial.

Presente con NU: Actualmente, era una de las piezas clave del equipo NU en su gira europea, buscando puntos UCI y victorias de etapa para consolidar el proyecto del equipo colombiano en el plano internacional.

Orgullo boyacense: Nacido en Ventaquemada, era un ejemplo de superación para los jóvenes ciclistas de su región, conocido por su humildad y su inagotable capacidad de trabajo en las subidas más duras.

Reacciones y luto en el pelotón

Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para su familia y para los integrantes del equipo NU Colombia, quienes se encuentran profundamente afectados en territorio europeo. La Federación Colombiana de Ciclismo y diversos colegas, como Nairo Quintana y Egan Bernal, han expresado su dolor por la pérdida de un compañero que siempre entregó todo por el deporte.

Situaciones como esta recuerdan de los inmensos riesgos que asumen estos “escarabajos” cada vez que se lanzan a la carretera por un sueño.