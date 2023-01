El ‘demonio de Tasmania’ se viraliza al reclamarle a su esposo por salir del trabajo para la casa de su mamá

Una mujer se volvió viral a ser grabada discutiendo con su pareja por celular y visiblemente alterada se autodenomina ‘Demonio de Tasmania’.

«A qué jugamos… entonces no me sirve socio, no. Así se lo digo sinceramente, con guitarra, lo que usted me dé: coma m… Porque sinceramente usted tuvo que terminar en la casa, del trabajo pa’ la casa, usted está terminando de trabajar y tiene que estar en la casa. Tiene una mujer, tiene cosas que hacer. ¿Cómo que cálmese? Usted con quién cree que está hablando, está hablando con el demonio de Tasmania. Entonces dígame cómo es», son algunas de las palabras dichas por la mujer.

El demonio de tazmania mi papá… 🤣 pic.twitter.com/j123bhpC2x — El Buen Vlado (@VladoBogota) December 30, 2022

El video se volvió viral en redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios.

