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Resumen: Pese a que el DIM fue enfático en que ❌ NO estaba permitido el ingreso de hinchada visitante, un grupo de aficionados del Junior logró burlar la seguridad

El “Déjà Vu” de los hinchas de Junior en Medellín: entran de manera ilegal, arman tropel ¿y el equipo se queda con los puntos sin ganar

Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche redonda para el Independiente Medellín, que venció 2-0 al Junior de Barranquilla ante 14.742 espectadores, terminó empañada por graves alteraciones al orden público. La presencia de hinchas visitantes “infiltrados” en la tribuna Occidental desató enfrentamientos que obligaron a suspender el juego durante 15 minutos.

El detonante: Infiltrados y provocación

Pese a que el DIM fue enfático en que ❌ NO estaba permitido el ingreso de hinchada visitante, un grupo de aficionados del Junior logró burlar la seguridad. Según testigos, estos sujetos ingresaron camuflados incluso con prendas rojas para no levantar sospechas.

Sin embargo, al minuto 79, cuando el “Poderoso” ya ganaba 2-0, los infiltrados revelaron una pancarta con los colores del equipo barranquillero y comenzaron a provocar a los asistentes de Occidental. “Se pusieron a insultar a los de logística. Nosotros estábamos ahí al lado y la policía llegó porque los de la tribuna Norte se les vinieron encima”, relató un hincha del DIM presente en el sector.

Balance de las autoridades

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, a través del PMU, entregó el balance final de la jornada:

Lesionados: 5 personas recibieron atención médica (entre ellas un integrante del equipo de logística con una herida en la mano).

Sanciones: Se impusieron 3 comparendos por la Ley 1801 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

Capturas: No se reportaron traslados por protección ni capturados tras el evento.

Intervención: La Policía Nacional y el equipo logístico controlaron el ingreso de algunos aficionados al campo de juego, permitiendo que el partido terminara en el tiempo reglamentario.

El resultado deportivo

En medio del caos, el DIM logró una victoria vital para sus aspiraciones en la Liga:

Marcador Final: Independiente Medellín 2-0 Junior de Barranquilla.

Consecuencia: El “Poderoso” suma tres puntos de oro que lo ayudan a salir de la parte baja de la tabla, mientras que el Junior pierde terreno en el grupo de los ocho.

Reincidencia peligrosa: El “Déjà Vu” de los hinchas de Junior en Medellín

Lo ocurrido anoche en el Atanasio Girardot no es un hecho aislado. La memoria de los aficionados paisas se remonta a un incidente similar y aún más grave ocurrido anteriormente durante un enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior.

En aquella ocasión, el libreto fue casi idéntico:

Superioridad Local: El equipo verdolaga dominaba el encuentro con un contundente 3-0.

Provocación Visitante: Hinchas del “Tiburón” ubicados en la tribuna Norte, en una ubicación plenamente identificada para la hinchada visitante, ocasionaron desmanes y enfrentamientos con armas blancas atacando y agrediendo a los hinchas locales.

Sanción Polémica: A pesar de que los incidentes fueron iniciados por la parcialidad visitante, la Dimayor sancionó severamente a Nacional con la pérdida de los puntos y el cierre de la plaza, argumentando fallas en la logística y seguridad del equipo local.

¿Se repetirá la historia contra el DIM?

Con el antecedente de Nacional, el Independiente Medellín se encuentra hoy en una posición jurídica vulnerable. Aunque el “Poderoso” ganó 2-0 en la cancha, existe el temor fundado de que la Dimayor aplique el mismo rigor:

Responsabilidad del Local: El reglamento de la Dimayor establece que el club local es el responsable absoluto de la seguridad dentro del estadio.

El Vacío Legal: Los hinchas visitantes logran burlar los controles ingresando con uniformes del equipo local, lo que hace casi imposible para la logística detectarlos antes de que inicien las riñas.