Resumen: El Alcalde dio un parte de tranquilidad respecto a la operación económica: el acceso peatonal se mantiene

«El daño es grande»: Fico acudió a la Av. El Poblado por emergencia con «La Presidenta»

Minuto30.com .- La movilidad en el sur de Medellín enfrenta uno de sus retos más críticos en lo que va del año. Tras un aguacero torrencial que descargó en pocos minutos el 34% del promedio de lluvias de todo el mes de marzo, la infraestructura hidráulica de la quebrada La Presidenta colapsó, obligando al cierre total de la Avenida El Poblado en ambos sentidos.

El alcalde Federico Gutiérrez, quien se desplazó al sitio de la emergencia junto a equipos del DAGRD, EPM y la Secretaría de Infraestructura, fue enfático: “El daño es grande y la reparación tomará días”.

Una socavación que casi se traga un bus

La emergencia se concentra a la altura de la calle 7, cerca de la subida a la Clínica Medellín y el sector de San Fernando Plaza. Según el reporte técnico inicial, la fuerza del agua provocó una socavación severa (pérdida de soporte bajo el pavimento) en la cobertura de la quebrada que atraviesa la vía.

La situación alcanzó niveles dramáticos cuando parte de la banca cedió justo bajo un bus de servicio público. Aunque el vehículo no cayó por completo al vacío, el “boquete inmenso” —en palabras del mandatario— obligó a la evacuación inmediata y al cierre preventivo para evitar una tragedia. Afortunadamente, no se reportan heridos ni víctimas fatales, lo que permite que el enfoque de las autoridades sea netamente técnico y de recuperación vial.

El impacto en la movilidad: ¿Qué vías tomar?

El cierre no es menor. La Avenida El Poblado es la arteria vital que conecta el centro con el sur del Valle de Aburrá. Para este miércoles 18 de marzo, se espera un colapso circulatorio si los ciudadanos no planifican sus rutas con antelación.

Rutas alternas recomendadas por la Secretaría de Movilidad

Para evitar el embotellamiento en la zona de la emergencia, se sugieren los siguientes desvíos:

Avenida Las Vegas: Servirá como el principal alivio para el flujo norte-sur, aunque se prevé alta congestión.

Avenida Regional: Recomendada para quienes realizan trayectos largos hacia Envigado o Sabaneta.

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Transversales Inferior y Superior: Se recomienda su uso solo para quienes residen en las zonas altas de El Poblado, evitando bajar hacia el sector de La Presidenta.

Uso de Tecnología: Aplicaciones como Waze y Google Maps ya han sido actualizadas con el cierre en tiempo real, por lo que se pide a los conductores seguir las indicaciones de estas plataformas.

EPM y el riesgo de servicios públicos

La preocupación no termina en el pavimento. Debajo de la zona afectada cruzan redes críticas de servicios públicos. “Ya EPM está revisando las tuberías de gas y agua para asegurar que no haya fugas derivadas del movimiento de tierra”, señaló Gutiérrez. La prioridad actual es la remoción del vehículo afectado y la estabilización del terreno para que los ingenieros puedan intervenir la cobertura de la quebrada sin riesgo de colapsos adicionales.

Crisis climática: ¿Por qué colapsó La Presidenta?

Este evento pone de nuevo sobre la mesa el debate de la capacidad hidráulica de Medellín. El reporte del SIATA es alarmante: la intensidad de la precipitación superó cualquier proyección para esta época del año.

El Alcalde reveló que ya existen estudios técnicos para ampliar la capacidad de la quebrada La Presidenta, los cuales estarían listos en las próximas semanas. Sin embargo, la naturaleza se adelantó a los cronogramas de obra. “Estamos teniendo precipitaciones muy intensas en muy poco tiempo. No es lo mismo una lluvia de todo el día que una descarga de este nivel en 20 minutos”, explicó el mandatario, vinculando el evento con la necesidad urgente de adaptar la infraestructura de los puntos críticos del río y sus afluentes.

Impacto en el comercio y el turismo

Aunque el sector es epicentro de hoteles y oficinas, el Alcalde dio un parte de tranquilidad respecto a la operación económica: el acceso peatonal se mantiene. Los huéspedes de hoteles cercanos y trabajadores de edificios como el San Fernando Plaza podrán llegar a sus destinos caminando tramos cortos, ya que el cerco de seguridad vehicular se mantiene a unos 30 metros de la zona del daño.