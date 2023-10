El DAFO de la economía del Barcelona

Barcelona, 20 oct (EFE).- El economista Ivan Cabeza (Barcelona, 1975) y el abogado Marc Ciria (Barcelona, 1979), reputados expertos en las finanzas del FC Barcelona, analizan la situación económica de la entidad azulgrana con la que EFE ha elaborado un análisis DAFO sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades futuras del club que preside Joan Laporta.

Debilidades

. La herencia de Bartomeu:

"Venimos de una gestión calamitosa a nivel de gasto de la época Bartomeu que se junta con el COVID y un decrecimiento de los ingresos espectacular, nunca visto, y eso te sitúa en una situación límite. Tenías una estructura de coste fija muy elevada asociada a unos ingresos récord y cuando esos ingresos caen, se genera un agujero que solo puedes financiarlo con deuda y comprometes el largo plazo. Pero además, esa estructura fija de coste se mantiene en los años postpandemia, cuando aún no has recuperado los ingresos prepandemia. Eso ha provocado que el club genere pérdidas recurrentes hasta día de hoy. El destrozo que se ha encontrado esta junta no se arregla en dos días", analiza Ivan Cabeza (IC).

"En la temporada 2017-18, sin la venta de Neymar el club hubiera perdido 173 por su negocio ordinario; en la siguiente 85 millones, pero se realizaron valoraciones contables de jugadores, intercambios y ventas. ¿El resultado? 100 millones de beneficio contable y un superávit de 17 millones. ¿Es falso? Es real y está auditado, pero aquellos datos te demuestran que el negocio ordinario del Barça era inviable, no era sostenible en el día a día", dice Marc Ciria (MC).

. El negocio ordinario no genera beneficios.

"El negocio ordinario es lo básico de cualquier institución porque te dice lo que es capaz de hacer tu negocio diariamente. Lo que te cuesta levantar el negocio cada día. Bartomeu heredó un club rico y lo empobreció. Laporta recibió un club pobre y sigue siendo pobre a nivel financiero" (MC).

"El proyecto de presupuesto de gastos del año que viene reduce el gasto ordinario en casi 330 millones de euros, que casualmente es la cantidad de pérdidas que ha tenido este ejercicio. Me parece un presupuesto súper ambicioso y si el club, en la temporada en que va a perder 78 millones de euros de sus ingresos de 'MatchDay' (día de partido) por irse a Montjuïc es capaz, sin vender activos, de ganar dinero, estará en el camino para darle la vuelta" (IC).

. Las palancas que han hipotecado el futuro del club: 49% de Barca Vision y un 25% de los derechos televisivos de LaLiga para los próximos 25 años.

"Tienes esta temporada pasada un resultado de beneficio extraordinario de más de 300 millones de euros. Probablemente el mayor de la historia de la industria del deporte, pero que no deja de estar condicionado, básicamente, por unas operaciones extraordinarias que no son recurrentes y que tienen mucho de ingeniería contable. Porque no se ha cobrado parte de ese dinero. Y por otro lado, tienes una cuenta de explotación, un resultado final ordinario del propio negocio con unas pérdidas catastróficas de 330 millones, ya contempladas en el presupuesto. Esa es la paradoja.

¿Cómo se explica esto? Pues gracias a dos operaciones en las que se contabilizan unos ingresos (las palancas) que no son recurrentes, que son extraordinarios. El primero es la venta del 15% derechos de televisión a 25 años, que implica una entrada de dinero aproximada de unos 400 millones de euros. Por otro lado, hay otra operación casi también de 400 millones de euros que es la famosa venta del Barça Vision y que tiene dos partes: la primera es la venta del 49% a Orpheus Media y Socios.com de un 190 millones aproximadamente, pero de los que solo se han cobrado 40 millones. Y la segunda pata es ingeniería contable, pura y dura: el Barça pone en valor un activo, que es el 51% restante, aplicando lo que llama 'precio de equivalencia' y que lo estima en 208 millones" (IC).

"Los 400 millones de euros de derechos de televisión los hemos cobrado. Hemos avanzado ingresos a un tipo de interés como mínimo a 25 años porque es una venta. ¿Qué ocurre con los otros 400 millones de Barça Studios? La misma ingeniería contable, pero con un volumen superior. Por una parte vendo una parte de Barça Studios, de los que he cobrado 40 millones, me faltan por cobrar 160.

El 30 de junio de 2023 no se ha producido el pago por parte de Orpheus y Socios.com, entraron Libero y la compañía chipriota. Pagaron 20 millones y no respondieron al pago. Romeu (vicepresidente económico) dice que están en negociaciones. Por lo tanto estaríamos hablando de una opción de compra y no de una obligación de comprar. Esto lo veremos en los próximos meses, porque si no se cumple la venta ¿qué ocurre? esto va a pérdidas.

Si el 30 de diciembre de este año no se han hecho nuevos contratos (no se ha cumplido con la venta de 160 millones) tendría que pasar a pérdidas la diferencia hasta los 200 millones de la parte de los 160 millones y tenía que poner el valor de equivalencia del 51%. Si yo solo hubiera recibido estos 40 millones, el 51% tendría que pasar a valer estos 40 millones (MC).

Amenazas:

. El contexto macroeconómico: inflación y tipos de interés disparados.

"El problema que veo es que el Barcelona ha incumplido los últimos presupuestos y lo que particularmente reclamaba en el ejercicio 20-21, que era rebajar la masa salarial ostensiblemente. El Barça tiene un nivel de deuda elevado que me produce unos gastos financieros. En el 19-20, eran casi cero, porque el euríbor estaba a cero, hoy está al 4%, y con unas líneas (de crédito) con un rating como el del Barça se están pidiendo el 6%.

Además se te activa otra deuda, con Goldman Sachs -Banco de inversiones que financia la construcción del nuevo estadio-, una deuda de diez años con tres de carencia, que supone una cuota de 70 millones anuales a partir de la 23-24" (MC).

"El Barça debe acometer la operación del nuevo estadio en un entorno macroeconómico muy complicado, con la inflación y los tipos de interés disparados. Es la mayor inversión de tu historia en la que probablemente es la peor situación económica y financiera de tu historia.

Pero por otro lado, también puedes entender los motivos por los cuales se acelera, porque ya no puedes esperar más, porque pierdes competitividad, porque el Camp Nou no se aguanta y porque no sabes si será más fácil acometer la inversión dentro de dos o tres años o igual será aún más complicado" (IC).

– La deuda, que no para de crecer.

"No es tanto la gran deuda que tiene el club sino los gastos financieros que genera, y su incapacidad para generar dinero y devolverla, porque su negocio ordinario nunca ha funcionado en los últimos años.

Porque si eres incapaz generar beneficios de tu negocio ordinario, la deuda no la vas a poder devolver. Entonces tendrás dos opciones: o ir refinanciando permanentemente esa deuda con todo lo que implica o no podrás asumirla y al final realmente estará en riesgo el modelo de propiedad.

El coste real del Spotify Camp Nou va a ser de unos 2.700 millones. El primer vencimiento de deuda es en 2028 por más de 500 millones de euros. Yo creo que es prácticamente imposible que el club sea capaz de generar un diferencial tan grande a través del estadio como para poder acometer esa devolución. Si fuese así, sería un éxito total y diría que en poco tiempo al final el club revertiría su situación a partir del estadio" (IC).

"Entre el Espai Barça y mi deuda, con la foto fija de junio de 2023, la deuda alcanza los 2.374 millones, 572 millones a corto plazo y 1.802 a largo plazo, pero lo importante no es el nivel de deuda, sino como voy a pagarla, porque la deuda ya la tengo.

Jugar con obligaciones tan altas, con un plan de ingresos variable, te indica que hay cierta temeridad financiera en el plan de negocio. ¿Se puede conseguir? La premisa es mantener el modelo de propiedad por encima de todo y es muy importante lo que ocurra esta presente temporada, porque si se cumple el presupuesto nos dirá si somos capaces de gestionar con austeridad y hacer sostenible el club o si no somos capaces de hacerlo" (MC).

– El incumplimiento de los presupuestos

"No se han cumplido los últimos presupuestos y siempre es por lo mismo: nos pasamos en el gasto. El cáncer del Barça no es la deuda, sino el gasto. Se puede tener una deuda de 5.000 millones si genero 5.500 al año, la puedo pagar; lo que no puedo es tener una deuda de más de 2.000 millones y tener pérdidas en mi negocio ordinario, entonces el negocio no se aguanta. Hay que mantener el equilibrio.

El resumen es que el Barça va al día. Nos centramos en lo urgente y no en lo importante, es una mirada cortoplacista. Entiendo que el mundo del fútbol es así, no es una empresa al uso en la que puedas hacer estrategias a diez años" (MC).

"El club tenía previsto en su presupuesto, en lugar de 330 millones de pérdidas ordinarias, 268 millones. Lo que sucede es que se ha disparado en casi 100 millones la partida de gastos ordinarios. Unos 50 de ellos vienen a través de los honorarios por la titularización de los bonos del Espai Barça. Eso significa que nos hemos desviado en otros 50 millones de euros en los gastos ordinarios.

Es grave, pero si de esos 50 millones la gran mayoría son anticipos de gastos de los siguiente ejercicios sería menos gravoso. El problema sería que la mayoría de esos gastos fueran gastos que no tuvieras previstos. En cualquier caso, que se te dispare la partida de gastos en una situación en la que el club reclama austeridad, es un problema" (IC).

Fortalezas:

– Una marca con un relato propio y 400 millones de fans en el mundo.

"Para generar más ingresos es indispensable la excelencia, el talento y las decisiones acertadas. El problema es que el mundo del fútbol tiene una serie de grandes líneas de ingreso y pocas de ellas tienen margen de mejora.

La primera son los derechos televisivos, que no dependen de ti, sino de quien los gestiona. Después el club está bien gestionado a nivel de patrocinio, es decir, ha conseguido cifras récord. Por tanto, eso implica que tienes poco margen de mejora también ahí. Sí que es verdad que tienes la joya de la corona, que es BLM (la sociedad que gestiona las tiendas del club, la venta online y a mayoristas y los productos bajo licencia), una compañía que es 100% del Barça y aún tiene capacidad de crecimiento.

Te queda otra pata: los ingresos conseguidos por los traspasos de los jugadores, pero ahí el Barça que es un club, básicamente comprador no vendedor, no puede dedicar su política de ingresos a sacar beneficio por jugadores permanentemente" (IC).

"Mi receta pasa por emplear una política de austeridad en la gestión financiera y en el gasto ordinario del club, ser capaces de incrementar ingresos con BLM y la tecnología, capitalizar el 'engagement' (la fidelidad de los 'fans') y pasar este tránsito con la mayoría de la gente de La Masia en el campo. Hay que potenciar estos cuatro elementos.

Si el Barça genera un poco más que la competencia, nunca servirá, porque tenemos el lastre de la deuda, por eso tenemos que ser capaces de generar muchos más ingresos" (MC).

– La Masia

"Cuando cuentas históricamente con jugadores formados en La Masia, por necesidad o por convicción, las cosas funcionan. Cuando se ha intentado hacer un equipo a base de talonario, hemos perdido en el despacho y hemos perdido en el campo, pero hay que tener en cuenta que el presupuesto para la Masia (algo más del 5% del total), es irrisorio en comparación con el presupuesto del club. No hay que incrementar la inversión en la parte alta de la pirámide, hay que hacerlo en la base" (MC).

– La importancia de BLM (sociedad que gestiona las tiendas del club, la venta online y a mayoristas y los productos bajo licencia)

"BLM es como la Galia de Astérix y Obélix. Si vendes el 49% de esta sociedad pierdes el control del alma, del relato del Barça, todas esas colecciones vintage de Johan Cruyff, si la vendes, otros te marcarán la pauta. BLM es nuestro escaparate al mundo, por eso es tan esencial mantener la titularidad completa. No sería mala idea plantear la posibilidad de revocar la posible venta del 49% por parte de los socios compromisarios.

Trabajar 'in house' (sin externalizar) da muchos más réditos. Cuando el Barça tenía la 'megastore' delegada a Nike, el incremento anual era entre un 5 y un 7 por ciento, ahora estamos cerca del 20% cuando recuperamos la explotación de BLM" (MC).

Oportunidades:

– El negocio digital aún por explotar.

"Para poder revertir la situación a nivel de ingresos hay una apuesta clara que el club no está explorando qué es cómo monetizar la relación con los 'fans' (una comunidad de más 400 millones en todo el mundo, según datos del verano de 2021), y ahí creo que está la única clave de la salida del Barça de la crisis: conseguir una nueva línea de ingresos que hasta la fecha la industria no ha sabido monetizar y ser de los primeros en hacerlo. Y en este sentido, el Barça tiene una ventaja respecto a la gran mayoría de competidores y de marcas que es que tiene un relato. Un relato imparable, una tradición y una masa social de 400 millones de seguidores en todo el mundo" (IC).

"No podemos conformarnos con 829 millones de ingresos, sino llegar a los 1.200, y eso se hace con talento, con la capacidad de generar 'engagement' en toda la comunidad, somos el club con más comunidad del mundo. ¿Cómo vamos a ser capaces de capitalizar eso? La marca Barça debe estar entre las dos o tres más potentes del planeta" (MC).

– Barça Vision (la plataforma del FC Barcelona bajo la que el Club quiere agrupar todas las iniciativas asociadas al Web3, NFT's y Metaverso), otra nueva pata del negocio.

"Con talento y desde el Barça, puedes tener una línea de negocio que traspase cualquier frontera sin tener que invertir. Para mí es un error estratégico vender activos productivos, vender activos financieros es otra cosa y puede tener sentido" (MC).

"El problema de la aparición de Barça Visión para explotar el negocio digital es que no es una operación estratégica, sino una operación de urgencia que se realiza porque no tenías límite salarial para inscribir jugadores. Y al final, te vendes parte de una nueva línea de negocio a un tercero.

Entiendo las necesidades del club, pero creo que tendría que haber hecho este negocio en casa. Hay que esperar a ver si finalmente sale al Nasdaq y ver si alcanza esa valoración de 1.000 millones. De momento quiero ser prudente, porque lo veo un negocio extraño" (IC).

– El Espai Barça y el nuevo Spotify Camp Nou.

"Los ingresos por 'MatchDay' tienen que aumentar con el nuevo Spotify Camp Nou. Lo que pasa es que el Barça ya ingresa por la explotación de sus instalaciones una cantidad muy elevada, tanto por el estadio como por el museo. Con el nuevo estadio lo que se va a poder incrementar sustancialmente son los ingresos de 'hospitality' y experiencia VIP.

Creo que con el Espai Barça se ha perdido el coste de oportunidad de no generar ingresos durante todos estos años en los que no se ha ejecutado el proyecto" (IC).

"Lo importante es que el plan de negocio del Espai Barça se cumpla en el apartado de ingresos, porque si no se cumple, no se le puede dar la vuelta a la situación. Siempre he defendido que en el peor momento económico del club, a nivel de negocio ordinario, no puedes acometer la mayor inversión de la historia del club, porque solo que te desvíes un poco, incluso teniendo la mayor prudencia financiera, te quedas sin cintura para afrontar tus obligaciones" (MC).

