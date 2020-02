El cura Camilo Torres no fue una cruz de luz

El cantautor comunista chileno, Víctor Jara ( 1932-1973) le dedicó una canción al cura guerrillero Camilo Torres, llamada “Cruz de Luz”, que dice entre otras cosas: “ Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera sino de luz”, lo que constituye una exaltación al terrorismo que por décadas ha practicado el ELN, que sigue los dogmas de la doctrina más criminal que ha conocido la humanidad hasta nuestros días, como es el marxismo, del cual Camilo Torres no era ajeno, ya que era miembro de la teología de la liberación que es otro disfraz comunista diseñado por la KGB rusa, a principios de la década de los 60 del siglo pasado.

Se cumplen 54 años de la muerte de Camilo Torres el 15 de febrero, ocurrida durante un combate que el Ejército sostuvo con el ELN en el departamento de Santander, recalcando que la muerte del cura la han convertido en un mito, que ha servido para engañar a grupos cristianos, sobre las verdaderas intenciones de los marxistas cuando usan la religión como otra forma de lucha, para realizar sus tenebrosos planes, por eso Camilo Torres no se le puede considerar como Cruz de Luz, pues hay que recordar las palabras del apóstol San Pablo en 2 Corintios 11:14 “Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza de ángel de luz”.

La vesania que el ELN ha mostrado en contra del pueblo colombiano, no tiene límites, ya que esa banda armada con sus acciones terroristas, ha ejecutado actos infames como el de la bomba en la Escuela de policía General Santander, el 17 de enero de 2019 en donde murieron 22 cadetes, con lo que exhibió su condición genocida propia del marxismo, el cual lo mezcla con la teología de la liberación, que ofende las sagradas enseñanzas de Maestro de Nazaret; y a la vez el grupo terrorista promueve un paro armado por estos días, en donde con la fuerza bruta que es propia de la irracionalidad comunista, pretende cesar actividades en regiones en donde tienen presencia.

Olavo de Carvalho pensador brasileño, afirma: “El comunismo no es un gran ideal que se pervirtió, es una perversión que se vendió como un gran ideal”, ello significa que exculpar al marxismo cuyo ADN es el terrorismo, diciendo que ha sido mal aplicado o mal interpretado, es otro artificio ruin para seguir engañando, ya que el comunismo es protervo, llegando al colmo de utilizar la figura de Cristo, para sus objetivos estratégicos en la toma del poder, de ahí que hay que quitarle la “aureola” que le han colocado al cura Camilo Torres, quien simplemente fue un instrumento del comunismo totalitario.

Hay que volver a recordar el pasaje bíblico del evangelio de San Juan capitulo 12, en donde narra: que estaba Jesús en Betania, 6 días antes de la Pascua en casa de Lázaro a quien el Maestro había resucitado, le hicieron una cena, entonces María la hermana de Lázaro tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, pero Judas Iscariote el que más adelante traicionó a Jesús, dijo: “¿por qué no fue este perfume vendido por el equivalente al salario de trescientos días para ayudar a los pobres?” Pero de una manera magistral el evangelista aclara que no era que Judas cuidara de los pobres, sino que era ladrón y siendo el tesorero sustraía de lo que echaban en la bolsa; Jesús le dijo a Judas: “a los pobres siempre los tendréis con vosotros y los podréis ayudar, mas a mi no siempre me tendréis”.

Si la perversidad comunista del marxismo leninismo hubiera existido en la época de Jesús, Judas seria uno de sus mejores exponentes, pues con el discurso miserabilista, muestra su “sensibilidad social”, fundamentada en la hipocresía, igual que sucede con los seguidores de ese engendro totalitario, que dicen luchar a favor de los humildes, pero como tramoya para conquistar el poder y permanecer en él, por siempre, espoleando y oprimiendo a los pueblos como sucede con las cáfilas comunistas, cuando conquistan el poder.

No solo es histórica la supuesta sensibilidad social de Judas Iscariote, ya que no se puede olvidar también a Hitler quien en su libro “Mi Lucha” rabiosamente exigía el pan para los hijos de Alemania y condenaba al capitalismo y a la explotación; de igual manera Mussolini también proclamaba la defensa de los pobres y los oprimidos de Italia, y fundó el fascismo para fortalecer a “la revolución y el socialismo” así que la humanidad a través de los tiempos ha sido engañada por estos vendedores de humo, que le han traído a la tierra grandes calamidades.

Camilo Torres no tuvo el comportamiento de un auténtico cristiano, al separarse de la Iglesia, para entrar en el azaroso mundo de la lucha por conquistar el poder político, rechazando lo que enseñó Jesucristo, sino que siguió la senda de una teología de la liberación que es una aberración marxista, olvidándose de la verdadera caridad cristiana, creyendo que el manejo del Estado era el culmen del su proyecto de vida, por eso se armó y fue a parar hace mas de 54 años a una organización marxista leninista como el ELN, que hizo parte de la conspiración comunista totalitaria en contra de Latinoamérica, propiciada por el dictador Fidel Castro y promovida por La URSS para disputarle la hegemonía mundial a USA en la guerra fría.

La guerrilla del ELN al mezclar al marxismo que por sus componentes terroristas promueve el odio y la muerte, con el cristianismo que es su antítesis al enseñar el amor al prójimo, ignora que la construcción del Reino de Dios en la tierra es sin opresión política ni económica.

Y desde luego no hay que olvidar que el ELN asesinó y torturó en 1989 al obispo de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, y es responsable de otros crímenes en contra de sacerdotes y religiosos cristianos católicos, además de ministros de otras iglesias, agregándole los ecosidios que han afectando amplias zonas del país con la voladura de oleoductos; sin embargo el partido verde que debía ser el adalid en defensa del medio ambiente nunca los ha condenado.