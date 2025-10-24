Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín se encuentra el cuerpo de Jairo Alcides Restrepo Vergara, de 61 años de edad, nacido el 17 de febrero de 1964 en Medellín.

El cuerpos de Jairo Alcides Restrepo se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El cuerpo ingresó a las instalaciones el 24 de octubre de 2025 y, hasta el momento, ningún familiar o conocido se ha acercado a hacer consultas sobre el caso.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen al Instituto, ubicado en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.