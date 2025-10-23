El cuerpo de Yovany Alberto Calle se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Yovany Alberto Calle Vélez, un hombre de 41 años nacido el 1 de noviembre de 1983 en Caldas, Antioquia. El cuerpo ingresó a las instalaciones el 20 de octubre de 2025.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Yovany Alberto Calle Vélez, un hombre de 41 años nacido el 1 de noviembre de 1983 en Caldas, Antioquia. El cuerpo ingresó a las instalaciones el 20 de octubre de 2025.

Hasta la fecha, ningún familiar o conocido se ha presentado para preguntar por el caso o identificar al fallecido. Por esta razón, las autoridades hacen un llamado a los familiares para que se acerquen a las oficinas del instituto.

Los interesados pueden acudir a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200 para obtener información.