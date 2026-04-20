El cuerpo de Yhon Sebastián Aguirre se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Yhon Sebastián Aguirre Montoya, de 29 años de edad, nacido el 1 de abril de 1989 en Medellín.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Yhon Sebastián Aguirre Montoya, de 29 años de edad, nacido el 1 de abril de 1989 en Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 18 de abril de 2026, donde permanece actualmente bajo custodia de la entidad.

Se solicita a sus familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o que se comuniquen a los números telefónicos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y adelantar los trámites correspondientes.