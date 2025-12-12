El cuerpo de Yen Rey Aleans se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín , informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Yen Rey Aleans Pérez, de 27 años, nacido el 28 de febrero de 1998 en Puerto Escondido, Córdoba.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Yen Rey Aleans Pérez, de 27 años, nacido el 28 de febrero de 1998 en Puerto Escondido, Córdoba.

La persona ingresó a la sede de Medellín el 10 de diciembre de 2025 y, hasta el momento, ningún familiar o conocido se ha presentado para solicitar información o reclamar el cuerpo.

Por ello, la entidad hace un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.