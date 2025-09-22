Resumen: El cuerpo de Yeison Dayan Madrid Sierra, de 28 años y nacido el 17 de febrero de 1997 en Manizales , Caldas, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín.

El cuerpo de Yeison Dayan Madrid se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El cuerpo de Yeison Dayan Madrid Sierra, de 28 años y nacido el 17 de febrero de 1997 en Manizales, Caldas, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín.

Yeison fue ingresado a la sede de Medellín el 3 de septiembre de 2025, y hasta la fecha ningún familiar ni conocido se ha presentado para obtener información sobre su caso.

Se hace un llamado urgente a sus familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.