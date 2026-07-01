Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – sede Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Yeison Alberto Martínez Gutiérrez, un hombre de 30 años, nacido el 13 de septiembre de 1995 en la ciudad de Medellín.

El cuerpo de Yeison Alberto Martínez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – sede Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Yeison Alberto Martínez Gutiérrez, un hombre de 30 años, nacido el 13 de septiembre de 1995 en la ciudad de Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se registró el 27 de junio de 2026. La entidad hace el llamado para que los familiares o personas cercanas puedan acercarse a realizar los trámites correspondientes de identificación y reclamación.

Para mayor información o gestión del caso, se solicita acudir a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.