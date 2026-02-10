Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Yamid Amad Quintero se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Yamid Amad Quintero Miranda, de 42 años, nacido el 25 de diciembre de 1983 en Caucasia, Antioquia, y registrado en Medellín.

    En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Yamid Amad Quintero Miranda, de 42 años, nacido el 25 de diciembre de 1983 en Caucasia, Antioquia, y registrado en Medellín.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín ocurrió el 7 de febrero de 2026, y hasta el momento ningún familiar o conocido se ha acercado a preguntar por el caso.

    Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la Carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.


