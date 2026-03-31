El cuerpo de Wildeman Arley Londoño se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Wildeman Arley Londoño Hernández, de 45 años de edad, nacido el 22 de abril de 1980 en la misma ciudad.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Wildeman Arley Londoño Hernández, de 45 años de edad, nacido el 22 de abril de 1980 en la misma ciudad.

El ingreso del cuerpo se realizó el 28 de marzo de 2026 en la sede de Medellín, donde permanece bajo custodia mientras se adelantan los procedimientos correspondientes de identificación y entrega.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o que se comuniquen a la línea telefónica 604 501 24