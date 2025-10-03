El cuerpo de Walter Alberto Gómez se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El cuerpo de Walter Alberto Gómez Toro, de 47 años y nacido el 24 de enero de 1978 en Segovia, Antioquia, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente - Medellín .

El cuerpo de Walter Alberto Gómez Toro, de 47 años y nacido el 24 de enero de 1978 en Segovia, Antioquia, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín.

El ingreso del cuerpo se realizó el 2 de octubre de 2025, y hasta la fecha ningún familiar ni conocido ha acudido a preguntar por el caso o a reclamar el cuerpo.

Las autoridades solicitan a los familiares o personas cercanas acercarse a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.