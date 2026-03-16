El cuerpo de Víctor Torres se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Víctor Torres Mejía, un joven de 24 años nacido el 6 de noviembre de 2001 en Medellín. El ingreso del cuerpo a la sede se registró el 14 de marzo de 2026.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Víctor Torres Mejía, un joven de 24 años nacido el 6 de noviembre de 2001 en Medellín. El ingreso del cuerpo a la sede se registró el 14 de marzo de 2026.

La entidad indicó que el caso está siendo atendido en la sede regional ubicada en el barrio Caribe de Medellín. Allí se están realizando los procedimientos correspondientes mientras se espera la presencia de familiares o personas cercanas que puedan realizar los trámites necesarios.

Por esta razón, el instituto hace un llamado a los familiares de Víctor Torres Mejía para que se acerquen a sus instalaciones en la carrera 65 # 80-325 o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de recibir información y continuar con el proceso.