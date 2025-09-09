1 MORGUE ROBERTO CASTRILLON
El cuerpo de Roberto Castrillón se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El cuerpo de Roberto Castrillón, de 82 años y nacido el 6 de octubre de 1942 en San Jerónimo, Antioquia, se encuentra en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Noroccidente en Medellín.

El cuerpo de Roberto Castrillón, de 82 años y nacido el 6 de octubre de 1942 en San Jerónimo, Antioquia, se encuentra en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Noroccidente en Medellín.

El ingreso del cuerpo ocurrió el 7 de septiembre de 2025, y hasta la fecha ningún familiar o conocido se ha presentado para reclamarlo o solicitar información sobre el caso.

Se hace un llamado urgente a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al número 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

