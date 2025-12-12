Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Proceso Antonio Bedoya se encuentra en Medicina Legal

    Hasta el momento, ningún familiar o persona conocida se ha presentado

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Proceso Antonio Bedoya se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de Proceso Antonio Bedoya Díaz, un hombre de 25 años nacido el 27 de mayo del año 2000 en Caicedonia, Valle.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de Proceso Antonio Bedoya Díaz, un hombre de 25 años nacido el 27 de mayo del año 2000 en Caicedonia, Valle.

    El cuerpo ingresó a las instalaciones el 10 de diciembre de 2025. Hasta el momento, ningún familiar o persona conocida se ha presentado para solicitar información o identificar el caso.

    Las autoridades hacen un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.