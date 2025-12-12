El cuerpo de Proceso Antonio Bedoya se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín , tiene bajo su custodia el cuerpo de Proceso Antonio Bedoya Díaz, un hombre de 25 años nacido el 27 de mayo del año 2000 en Caicedonia, Valle.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de Proceso Antonio Bedoya Díaz, un hombre de 25 años nacido el 27 de mayo del año 2000 en Caicedonia, Valle.

El cuerpo ingresó a las instalaciones el 10 de diciembre de 2025. Hasta el momento, ningún familiar o persona conocida se ha presentado para solicitar información o identificar el caso.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.