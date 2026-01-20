Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Néstor Daniel Puerta se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar, amigo o conocido a solicitar información

    Publicado por: Juan Manuel

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Néstor Daniel Puerta Becerra, de 33 años de edad. Nació el 30 de diciembre de 1992 en Quinchía, Risaralda.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el día 16 de enero de 2026. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar, amigo o conocido a solicitar información o a reclamar el caso.

    Por esta razón, la institución solicita a los familiares que se acerquen a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación correspondiente.


