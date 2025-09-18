El cuerpo de Nelson de Jesús Montoya se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene en sus instalaciones el cuerpo de Nelson de Jesús Montoya Bedoya, un hombre de 53 años nacido el 30 de noviembre de 1971 en Itagüí, Antioquia .

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene en sus instalaciones el cuerpo de Nelson de Jesús Montoya Bedoya, un hombre de 53 años nacido el 30 de noviembre de 1971 en Itagüí, Antioquia.

El cuerpo fue ingresado a la sede el 16 de septiembre de 2025, y hasta la fecha ningún familiar o conocido se ha presentado para reclamarlo ni se ha comunicado con la entidad para obtener información sobre el caso.

Por este motivo, se hace un llamado urgente a los familiares o allegados de Nelson de Jesús Montoya Bedoya para que se acerquen a la sede en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o se comuniquen al número telefónico 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.