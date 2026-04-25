El cuerpo de Martha Lucila Orozco se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Martha Lucila Orozco Osorio, una mujer de 58 años, nacida el 20 de noviembre de 1967 en Sonsón, Antioquia.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Martha Lucila Orozco Osorio, una mujer de 58 años, nacida el 20 de noviembre de 1967 en Sonsón, Antioquia.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 9 de abril de 2026. La entidad informa que el caso está bajo su custodia y que el proceso se encuentra en curso dentro de sus procedimientos forenses habituales.

Se solicita a los familiares o personas cercanas a la fallecida que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información adicional.