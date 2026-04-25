Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Martha Lucila Orozco se encuentra en Medicina Legal

    Se solicita a los familiares o personas cercanas a la fallecida que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Martha Lucila Orozco se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Martha Lucila Orozco Osorio, una mujer de 58 años, nacida el 20 de noviembre de 1967 en Sonsón, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Martha Lucila Orozco Osorio, una mujer de 58 años, nacida el 20 de noviembre de 1967 en Sonsón, Antioquia.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 9 de abril de 2026. La entidad informa que el caso está bajo su custodia y que el proceso se encuentra en curso dentro de sus procedimientos forenses habituales.

    Se solicita a los familiares o personas cercanas a la fallecida que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información adicional.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.