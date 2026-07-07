El cuerpo de Marlon Gilberto Guzmán se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Marlon Gilberto Guzmán Bedoya, de 28 años, nacido el 10 de enero de 1998 en Ibagué, Tolima. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 4 de julio de 2026.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Marlon Gilberto Guzmán Bedoya, de 28 años, nacido el 10 de enero de 1998 en Ibagué, Tolima. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 4 de julio de 2026.

La entidad hace un llamado a los familiares del fallecido para que se acerquen a sus instalaciones con el fin de adelantar los trámites correspondientes. La sede está ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín.

Quienes requieran información adicional también pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, a las extensiones 36202, 36204 o 36200, donde recibirán orientación sobre el proceso y los procedimientos a seguir.