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    El cuerpo de Marlon Gilberto Guzmán se encuentra en Medicina Legal

    La entidad hace un llamado a los familiares del fallecido para que se acerquen a sus instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE MARLON GILBERTO GUZMAN BEDOYA
    El cuerpo de Marlon Gilberto Guzmán se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Marlon Gilberto Guzmán Bedoya, de 28 años, nacido el 10 de enero de 1998 en Ibagué, Tolima. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 4 de julio de 2026.

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    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Marlon Gilberto Guzmán Bedoya, de 28 años, nacido el 10 de enero de 1998 en Ibagué, Tolima. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 4 de julio de 2026.

    La entidad hace un llamado a los familiares del fallecido para que se acerquen a sus instalaciones con el fin de adelantar los trámites correspondientes. La sede está ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín.

    Quienes requieran información adicional también pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, a las extensiones 36202, 36204 o 36200, donde recibirán orientación sobre el proceso y los procedimientos a seguir.


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