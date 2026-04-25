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    El cuerpo de Luis Fernando González se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Se hace un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Luis Fernando González se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Fernando González Henao, un hombre de 72 años nacido el 12 de abril de 1953 en la ciudad de Medellín. El ingreso del cuerpo a la sede se realizó el 25 de marzo de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Fernando González Henao, un hombre de 72 años nacido el 12 de abril de 1953 en la ciudad de Medellín. El ingreso del cuerpo a la sede se realizó el 25 de marzo de 2026.

    La entidad informa que el caso está bajo su custodia en las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. Allí se adelantan los procedimientos correspondientes dentro del marco institucional.

    Finalmente, se hace un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen a las instalaciones o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de recibir información y adelantar los trámites necesarios.


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