El cuerpo de Luis Albeiro García se encuentra en Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó sobre la presencia del cuerpo de Luis Albeiro García Usme, un hombre de 62 años, nacido el 5 de enero de 1963 en San Carlos, Antioquia.

El cuerpo fue ingresado el 24 de octubre de 2025 a las instalaciones de la sede de Medellín. Hasta el momento, ningún familiar ni conocido se ha presentado para reclamarlo o solicitar información sobre su caso.

Por tal motivo, la institución hace un llamado a los familiares o allegados de Luis Albeiro García Usme para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de adelantar los trámites correspondientes.