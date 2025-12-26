Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Lohan de Jesús Agudelo se encuentra en Medicina Lega de Medellín

    Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de una persona identificada como Lohan de Jesús Agudelo Cardona.

    Se indica que tenía 74 años de edad, nació el 19 de octubre de 1951 en Medellín y que su ingreso a la sede de Medicina Legal ocurrió el 25 de diciembre de 2025.

    Finalmente, el comunicado solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen a los números telefónicos proporcionados para recibir información adicional.


