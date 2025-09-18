El cuerpo de Liseth Carolina Sánchez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El cuerpo de Liseth Carolina Sánchez Garzón, una joven de 23 años nacida el 27 de mayo de 2002 en Medellín , se encuentra actualmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente - Medellín.

El cuerpo de Liseth Carolina Sánchez Garzón, una joven de 23 años nacida el 27 de mayo de 2002 en Medellín, se encuentra actualmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente – Medellín.

La joven ingresó al instituto el 15 de septiembre de 2025 y, hasta el momento, ningún familiar o conocido se ha presentado para obtener información o reclamar el cuerpo.

Se hace un llamado urgente a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.