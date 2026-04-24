El cuerpo de Leon Hernan Mesa se encuentra Medicina Legal de Medellín

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Leon Hernan Mesa Tavera, de 38 años de edad, nacido el 14 de marzo de 1988 en la ciudad de Medellín.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Leon Hernan Mesa Tavera, de 38 años de edad, nacido el 14 de marzo de 1988 en la ciudad de Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 23 de marzo de 2026, donde actualmente permanece bajo custodia de la entidad mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información adicional.