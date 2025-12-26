El cuerpo de Julián Andrés Nieto se encuentra en Medicina Legal

Resumen: Julián Andrés Nieto Yusti, de 29 años de edad y nacido el 9 de enero de 1996 en Itagüí , se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, en la ciudad de Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal de Medellín el 25 de diciembre de 2025, quedando bajo custodia de la institución para los procedimientos correspondientes.

Se solicita a los familiares de Julián Andrés Nieto Yusti que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información adicional.