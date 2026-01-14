Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Julián Andrés Martínez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Hasta el momento, ningún familiar o conocido se ha presentado para solicitar información

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Julián Andrés Martínez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Julián Andrés Martínez, un hombre de 37 años, nacido el 18 de enero de 1988 en la ciudad de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Julián Andrés Martínez, un hombre de 37 años, nacido el 18 de enero de 1988 en la ciudad de Medellín.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal el 11 de enero de 2026 y, hasta el momento, ningún familiar o conocido se ha presentado para solicitar información o realizar el respectivo reconocimiento.

    Por esta razón, el Instituto solicita a los familiares que se acerquen a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información sobre el caso.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.