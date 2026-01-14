El cuerpo de Julián Andrés Martínez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Julián Andrés Martínez, un hombre de 37 años, nacido el 18 de enero de 1988 en la ciudad de Medellín.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Julián Andrés Martínez, un hombre de 37 años, nacido el 18 de enero de 1988 en la ciudad de Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal el 11 de enero de 2026 y, hasta el momento, ningún familiar o conocido se ha presentado para solicitar información o realizar el respectivo reconocimiento.

Por esta razón, el Instituto solicita a los familiares que se acerquen a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información sobre el caso.