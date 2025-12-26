Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Juan Pablo Jimenez se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a sus instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Juan Pablo Jimenez se encuentra en Medicina Legal

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan Pablo Jimenez Quintero, de 28 años de edad, nacido el 14 de octubre de 1997 en Medellín.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan Pablo Jimenez Quintero, de 28 años de edad, nacido el 14 de octubre de 1997 en Medellín.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín ocurrió el 23 de diciembre de 2025. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar o conocido para solicitar información o adelantar los trámites correspondientes al caso.

    La entidad hace un llamado a los familiares para que se acerquen a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de recibir orientación sobre el proceso.


