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    El cuerpo de Juan Fernando Santana se encuentra en Medicina Legal

    Se solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE JUAN FERNANDO SANTANA
    El cuerpo de Juan Fernando Santana se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan Fernando Santana Rojas, de 28 años de edad. Según el reporte, nació el 14 de agosto de 1997 en Betulia, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan Fernando Santana Rojas, de 28 años de edad. Según el reporte, nació el 14 de agosto de 1997 en Betulia, Antioquia.

    De acuerdo con la información suministrada, el cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 4 de junio de 2026. La entidad adelanta el proceso correspondiente para lograr la ubicación y contacto de sus familiares.

    Por esta razón, se solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a las instalaciones de Medicina Legal en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse a la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación y realizar los trámites pertinentes.


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