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    El cuerpo de Juan Esteban Álvarez se encuentra en Medicina Legal de Bogota

    Se solicita a los familiares o conocidos que se acerquen a la morgue del instituto en Bogotá

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Juan Esteban Álvarez se encuentra en Medicina Legal de Bogota

    Resumen: El cuerpo de Juan Esteban Álvarez Oquendo, de 56 años, nacido el 4 de octubre de 1969 en Medellín, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la Regional Noroccidente de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El cuerpo de Juan Esteban Álvarez Oquendo, de 56 años, nacido el 4 de octubre de 1969 en Medellín, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá

    El ingreso del cuerpo se realizó el 3 de marzo de 2026 en la sede de Bogotá, donde permanece bajo custodia de Medicina Legal.

    Se solicita a los familiares o conocidos que se acerquen a la morgue del instituto en Bogotá (calle 7 A #12 A-51, piso 1) o que se comuniquen a los teléfonos 601 918 7020, extensiones 23606 y 23608, para adelantar el proceso correspondiente.


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