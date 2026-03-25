El cuerpo de Juan Esteban Álvarez se encuentra en Medicina Legal de Bogota

Resumen: El cuerpo de Juan Esteban Álvarez Oquendo, de 56 años, nacido el 4 de octubre de 1969 en Medellín, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la Regional Noroccidente de Medellín.
El cuerpo de Juan Esteban Álvarez Oquendo, de 56 años, nacido el 4 de octubre de 1969 en Medellín, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá
El ingreso del cuerpo se realizó el 3 de marzo de 2026 en la sede de Bogotá, donde permanece bajo custodia de Medicina Legal.
Se solicita a los familiares o conocidos que se acerquen a la morgue del instituto en Bogotá (calle 7 A #12 A-51, piso 1) o que se comuniquen a los teléfonos 601 918 7020, extensiones 23606 y 23608, para adelantar el proceso correspondiente.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios