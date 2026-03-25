Resumen: El cuerpo de Juan Esteban Álvarez Oquendo, de 56 años, nacido el 4 de octubre de 1969 en Medellín, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la Regional Noroccidente de Medellín.

El cuerpo de Juan Esteban Álvarez se encuentra en Medicina Legal de Bogota

El cuerpo de Juan Esteban Álvarez Oquendo, de 56 años, nacido el 4 de octubre de 1969 en Medellín, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá

El ingreso del cuerpo se realizó el 3 de marzo de 2026 en la sede de Bogotá, donde permanece bajo custodia de Medicina Legal.

Se solicita a los familiares o conocidos que se acerquen a la morgue del instituto en Bogotá (calle 7 A #12 A-51, piso 1) o que se comuniquen a los teléfonos 601 918 7020, extensiones 23606 y 23608, para adelantar el proceso correspondiente.