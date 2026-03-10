Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Juan David Rojas se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Se solicita a sus familiares acercarse a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Juan David Rojas se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan David Rojas Álvarez, de 35 años de edad. Según los registros, nació el 25 de febrero de 1991 en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan David Rojas Álvarez, de 35 años de edad. Según los registros, nació el 25 de febrero de 1991 en Medellín.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 9 de marzo de 2026, y actualmente permanece bajo custodia de la entidad mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

    Se solicita a sus familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y realizar los trámites necesarios.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.