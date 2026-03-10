Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan David Rojas Álvarez, de 35 años de edad. Según los registros, nació el 25 de febrero de 1991 en Medellín.

El cuerpo de Juan David Rojas se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan David Rojas Álvarez, de 35 años de edad. Según los registros, nació el 25 de febrero de 1991 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 9 de marzo de 2026, y actualmente permanece bajo custodia de la entidad mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

Se solicita a sus familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y realizar los trámites necesarios.